Temsilcilerimizin Avrupa’da tur gecesi! Beşiktaş ve Trabzonspor...

Geçtiğimiz hafta İsviçre'de Lugano ile oynadığı ilk karşılaşmada 3-1 öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamayan ve beraberliğe razı olmak zorunda kalan Beşiktaş, bu akşam evinde kazanarak UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasına kalmayı hedefliyor.

Siyah-beyazlılara tur atlamak için tek gollü galibiyet gerekiyor. Beraberlik durumunda maç uzatmalara gidecek, sonuç yine değişmezse penaltılara geçilecek. Kartal'ın sahasındaki karşılaşmada en büyük kozu taraftarlar olacak. Dolmabahçe'de tribünlerin tamamen dolması bekleniyor.



Trabzonspor, Avrupa Konferans Ligi biletini almak için bu akşam sahasında St. Gallen ile karşılaşacak. Play-off ilk maçında İsviçreli rakibiyle deplasmanda golsüz berabere kalan bordo- mavililer, seyircisinin de desteği ile rakibini mağlup ederek turu geçmeyi amaçlıyor.

Deplasmandaki ilk karşılaşma golsüz bittiği için Trabzonspor'un evinde 1-0 kazanması yoluna devam etmesi için yeterli olacak. Beraberlik, uzatmaları ve gerekirse penaltıları getirecek. Taraftarların maça yoğun ilgi gösterdiği, biletlerin tükendiği belirtildi.