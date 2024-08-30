Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Omar Colley, PAOK'a gidiyor
Giriş Tarihi: 30.8.2024 09:23

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Omar Colley, PAOK'a gidiyor

Lugano maçının kadrosunda yer alan Omar Colley, Beşiktaş ile son kez maç heyecanı yaşadı. Deneyimli ismin bugün ya da yarın PAOK'a imza atması bekleniyor.

SPOR SERVİSİ
BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Omar Colley, PAOK’a gidiyor

Beşiktaş'ın tecrübeli stoperi Omar Colley ile ilgili beklenen gelişme yaşandı. Gambiyalı oyuncu birkaç gündür görüşme halinde olduğu PAOK ile anlaştı. Ardından Beşiktaş ile de görüşen 32 yaşındaki futbolcu, alacaklarına karşılık bonservisinin verilmesi noktasında yönetim ile el sıkıştı.

Dünkü maçın kadrosunda yer alan ancak yedek kulübesinde bulunan Colley, Beşiktaş ile son kez maç heyecanı yaşadı. Deneyimli ismin bugün ya da yarın İstanbul'dan ayrılıp Yunanistan'a giderek yeni takımına imza atması bekleniyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Omar Colley, PAOK'a gidiyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA