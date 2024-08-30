GALATASARAY HABERLERİ: Muslera’nın yerine 1 numara aranıyor

Aslan Şampiyonlar Ligi'ne veda ederken taşlar da yerinden oynadı. Young Boys maçlarında kader adamı kaptan Fernando Muslera oldu. İsviçre'de ki maçta hatalı iki gol yiyen Uruguaylı file bekçisi, İstanbul'daki rövanşta ise ağlarında gördüğü gol sonrasında rakibe çelme takarak kırmızı kart aldı ve UEFA'dan en az 3 maçlık cezanın da önünü açtı.

Geçen sezon sonuna doğru Galatasaray'la sözleşmesini uzatan Uruguaylı kaleciyle 1+1 yıllık anlaşma imzalandığı kamuoyuna duyurulmuştu. +1 yıllık opsiyonda performansa bağlı madde bulunmuyor. Sözleşmenin 2025-26 sezonunda uzatılması Galasaray'ın elinde. Ancak formsuzluğu üst seviyeye çıkan 38 yaşındaki oyuncu için yolun sonuna gelinmek üzere. Yönetim, 13 yıllık G.Saray kariyerine finali bu sezonun sonunda yapmak istediği Muslera için yeni kaleci arayışlarına da şimdiden başladı.

ASLAN'DAN 2 BOMBA BİRDEN

Bu arada Young Boys'a elenen Galatasaray'da operasyon başladı. Teknik direktör Okan Buruk'un performansını yeterli bulmadığı Derrick Köhn kiralık olarak Werder Bremen'e gönderildi. Köhn'ün 450 bin Euro olan garanti ücretini Alman ekibi ödeyecek. Werder Bremen sezon sonunda 6 milyon Euro'ya Alman sol bekin bonservisini alma hakkına sahip. Köhn yerine Monaco'dan İsmail Jakobs anlaşma yapıldı. Cimbom, 25 yaşındaki Senegalli yıldızı satın alma opsiyonuyla Monaco'dan kiralıyor.

Atletico Madrid ile sözleşmesi sona eren İspanyol stoper Mario Hermoso ile de 2+1 yıllık el sıkışıldı. 29 yaşındaki tecrübeli futbolcunun transferi imzaya kaldı. Okan Buruk'un kadroda düşünmediği Zaha, Leicester City ve Crystal Palace'ın ilgisini çekmiş, ancak İngiltere'deki vergi sorunu nedeniyle transfer gerçekleşmemişti. 31 yaşındaki kanat oyuncusu kiralık olarak Lyon'a gönderiliyor.

