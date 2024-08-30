Haber turu

geçirdiği iki sezonun ardından takımdan ayrılan Joshua King'in yeni adresi açıklandı. Fransa Ligue 1 ekiplerinden Toulouse, serbest statüde bulunan Norveçli oyuncuyu renklerine bağladı. Kulüpten yapılan açıklamada Joshua King'in 13 numaralı formayı giyeceği belirtildi. King, Fenerbahçe'de 54 maça çıkarken, bu karşılaşmalarda 12 gol ve 7 asistlik performans gösterdi.KARABORSA bilet iddiaları sonrasında yönetici Ali Yüce istifa ederken dün başkan Dursun Özbek ve bazı yöneticiler de İstanbul Başsavcısı Şaban Yılmaz'ı ziyaret etti. Özbek'in,talebinde bulunduğu bildirildi. Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan da bu konuyla ilgili 5 Eylül Perşembe günü olağanüstü toplantı yapılacağını açıkladı.Kurulu, Süper Lig'in 2. haftasında Göztepe-Fenerbahçe maçında yaşanan olayların ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Genel Sekreter Burak Çağlan Kızılhan'ın para cezalarında indirime gitti. Kurul, Koç'a verilen 504 Bin TL'lik para cezasını FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 168 Bin TL'ye indirdi. Kızılhan'ın ise 336 Bin TL'den 168 Bin TL'ye düşürüldü.Trabzonspor'un gündemine gelen Wout Weghorst'un transferini açıkladı. Hollanda temsilcisinden yapılan açıklamada, Burnley'de forma giyen 1.97'lik dev santrforla 2026 yılına kadar sürecek bir sözleşme imzalandığı belirtildi. Ajax Teknik Heyet Sorumlusu Alex Kroes,dedi.