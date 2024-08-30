SON DAKİKA: Galatasaray, Derrick Köhn’ün ayrılığını açıkladı

Galatasaray Kulübü, sol bek Derrick Köhn'ün Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Werder Bremen'e kiralandığını açıkladı.

Galatasaray Sportif AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Derrick Köhn'ün 2024-2025 sezonu için satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda Werder Bremen ile anlaşmaya varılmıştır." denildi.

Satın alma opsiyonunun 5 milyon 125 bin avro olduğunun aktarıldığı açıklamada, ilaveten anlaşmada geçici transfer dönemi için 400 bin avro tutarında şarta bağlı bonus yer aldığı kaydedildi.

Geçen sezon ara transferde Hannover 96'dan 3 milyon 350 bin avro bonservisle kadroya katılan 25 yaşındaki sol bek, sarı-kırmızılı formayı 19 resmi maçta terletti ve 1 kez gol sevinci yaşadı.