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Giriş Tarihi: 31.8.2024 20:14

Barcelona, Real Valladolid'i 7 golle geçti! Raphinha şov yaptı...

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 4. haftasında Barcelona sahasında oynadığı maçta Real Valladolid'i 7-0 mağlup etti.

AA
Barcelona, Real Valladolid’i 7 golle geçti! Raphinha şov yaptı...

La Liga'da 4. hafta maçında Barcelona evinde Real Valladolid'i konuk etti. Maçın büyük bir bölümünü üstün oynayan Katalan ekibi rakibini tam 7 golle mağlup etti.

RAPHINHA ŞOV YAPTI

Barcelona'nın gollerini hat-trick yapan Raphinha (Dk. 20, Dk. 64 ve Dk. 72), Robert Lewandowski (Dk. 24), Jules Kounde (Dk. 45+2), Dani Olmo (Dk. 82) ve Ferran Torres (Dk. 85) attı.

La Liga'da 4'te 4 yapan tek takım olan Barcelona puanını 12'ye çıkararak, liderliğini sürdürdü. Real Valladolid ise 4 puanla 12. sırada yer aldı.

Bu arada Katalan ekibi, son olarak 10 yıl önce, 2013-2014 sezonunun 28. haftasında 16 Nisan 2014'te Osasuna'ya karşı sahasında oynadığı maçta 7-0 galip gelmişti.

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Barcelona, Real Valladolid'i 7 golle geçti! Raphinha şov yaptı...
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