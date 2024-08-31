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Giriş Tarihi: 31.8.2024 16:11

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Demir Ege Tıknaz, Rio Ave'ye kiralandı

Beşiktaş, Demir Ege Tıknaz'ı Portekiz ekibi Rio Ave'ye satın alma opsiyonuyla birlikte kiraladı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Demir Ege Tıknaz, Rio Ave’ye kiralandı

Teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst önderliğinde sezona fırtına gibi başlayan Beşiktaş'ta transferde hareketli saatler yaşanıyor. Daniel Amartey, Oxlade Chamberlain ve Vincent Aboubakar gibi yıldız isimleri takımdan göndermek için yoğun uğraş veren siyah-beyazlı kulüpte sürpriz bir ayrılık gerçekleşti.

Altyapıdan yetişen Demir Ege Tıknaz, Portekiz Ligi ekibi Rio Ave'ye 1 sezonluğuna kiralandı. 19 yaşındaki orta sahanın sözleşmesinde 5 milyon euroluk satın alma opsiyonu olduğu öğrenildi. Beşiktaş'ta toplam 29 maça çıkan Demir Ege, 2 asistlik performans sergiledi. (Aslında.com)

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BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Demir Ege Tıknaz, Rio Ave'ye kiralandı
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