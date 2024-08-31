GALATASARAY HABERLERİ: Lauriente için Galatasaray’a ret

Galatasaray, Sassuolo forması giyen Armand Lauriente'yi kadrosuna katmak için harekete geçti. Sarı-Kırmızlı takım, başarılı kanat oyuncusu için ilk tekifini İtalyan ekibine yaptı.

Sassuolo Galatasaray'ın yaptığı bu teklifi reddetti. Sassuolo CEO'su Giovanni Carnevale, sarı kırmızılı takımdan gelen teklifin geri çevrildiğini duyurdu. Carnevale yaptığı açıklamada, "Galatasaray'ın Armand Lauriente için yaptığı çok ciddi bir teklifi geri çevirdik. Lauriente, satılık değil!" ifadelerini kullandı.

Geçen sezon Sassuolo ile Serie A'da 37 maça çıkan Lauriente, 5 gol ve 6 asistlik skor katkısı sağladı.