Şampiyonluk operasyonu

Galatasaray'da Süper Kupa hezimetini Young Boys faciası izlerken, yönetim ile teknik heyet kredisini tüketmişti. Perşembe günü Florya'da teknik direktör Okan Buruk ve futboldan sorumlu yönetici İbrahim Hatipoğlu arasında toplantı gerçekleşti.Üst üste üçüncü şampiyonluk hedefine konsantre olan sarı-kırmızılılarda transfer operasyonu başladı. İşte detaylar:Derrick Köhn bedelsiz Werder Bremen'e kiralandı, 400 bin Euro'luk bonus ve 5 milyon 125 bin Euro'luk satın alma bedeli bulunuyor.Köhn yerine yeni sol bek İsmail Jakobs oldu. Monaco ile el sıkışıldı. 2 milyon Euro kiralama bedeli ödenecek Jakobs'un bonservisi sezon sonunda 8 milyon Euro'ya alınacak.Savunmaya Senegalli sol bek Jakobs dışında bir takviye daha yapıldı.İmza parasıyla birlikte Hermoso'nun yıllık maliyeti 5.5 milyon Euro ve 3 sezonluğuna anlaşıldı.Dolu olan yabancı kontenjanını Rumen oyuncular açacak.Zaha krizi çözüme kavuştu. Fildişili yıldızı Lyon kiraladı. Zaha'nın 8.8 milyon Euro maliyetinin yarısını Fransızlar karşılayacak.Oliveira'nın sözleşmesinin feshedilmesine karar verildi. Oyuncunun yıllık ücreti 2.7 milyon Euro...Zaha yerine kenar forvet bakılıyor. Fluminense'den Jhon Arias gündemdeki en kuvvetli aday.İspanyol stoper Mario Hermoso, Real Madrid altyapısında kariyerine başlarken 2015'te Castilla'ya transfer oldu. Sonrasında Real Valladolid'e geçen Hermoso, 12.5 milyon Euro'ya Espanyol'a geçti. 2019'da 25 milyon Euro'ya Atletico Madrid'e transfer olan futbolcu, kontratının bitmesi ile birlikte serbest kaldı. Kariyerinde 249 maçta stoper olarak görev alan 29 yaşındaki oyuncu, 53 defa da sol bek olarak oynadı. G.Saray'a imza atacak olan Hermoso bugün yarın İstanbul'a gelecek.Okan Buruk, ilk senede sol bekte 11 farklı oyuncu denedi. Van Aanholt, Emre Taşdemir, Adekugbe ve Angelino ile yollar ayrıldı. Kazımcan kiralandı. Dubois, Abdülkerim, Barış Alper, Kaan ve Berkan takım içinden savunmanın soluna çözüm olmaya çalıştı.