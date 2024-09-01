Demir Ege Portekiz’e gitti

Beşiktaş'ın genç orta sahası Demir Ege Tıknaz, Portekiz'in Rio Ave takımına transfer oldu. 20 yaşındaki futbolcu için transferin son günlerine girilirken satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapan Portekizliler mutlu sona ulaştı. Demir Ege'yi kiralayan Rio Ave, anlaşmaya 5 milyon Euroluk da satın alma opsiyonu koydurdu. Dün Portekiz'e giden oyuncu, sağlık kontrolünden geçtikten sonra sözleşme imzalayacak.