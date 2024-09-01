GALATASARAY HABERLERİ: Hermoso ve Jakobs’ın uçağı hazır

Galatasaray'da dün transferle ilgili hareketli saatler yaşandı. Anlaşma sağlanan, en son Atletico Madrid'de forma giyen Mario Hermoso ile Monaco'da oynayan İsmail Jakobs için transferle ilgili prosedürler tamamlandı. 1 yılı opsiyonlu 3 senelik el sıkışılan İspanyol stopere imza parasıyla birlikte yıllık 5.5 milyon Euro verilecek.

Köhn'ün yerine alınan Jakobs ise 1 milyon Euro'luk ücret karşılığında satın alma opsiyonuyla kiralandı. Sözleşmede 7.5 milyon Euro'luk madde olacak. Galatasaraylı yetkililer, iki oyuncuyu birlikte getirecek özel uçağı ayarladı. Yeni transferlerin bugün saat 20.00'de İstanbul'a gelmeleri bekleniyor.