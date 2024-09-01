Hermoso&Jakobs’un uçağı hazır

Galatasaray'da dün transferle ilgili hareketli saatler yaşandı. Anlaşma sağlanan, en son Atletico Madrid'de forma giyenile Monaco'da oynayaniçin transferle ilgili prosedürler tamamlandı. 1 yılı opsiyonlu 3 senelik el sıkışılan İspanyol stopere imza parasıyla birlikte yıllık 5.5 milyon Euro verilecek. Köhn'ün yerine alınanSözleşmede 7.5 milyon Euro'luk madde olacak.Yeni transferlerin bugün saat 20.00'de İstanbul'a gelmeleri bekleniyor.G.Saray'da sürpriz bir ayrılık yaşandı. Sağ bek Leo Dubois'in sözleşmesi feshedildi. Adana'ya giden 29 yaşındaki futbolcu, duyurunun ardından tarifeli uçakla İstanbul'a döndü. Oyuncu, 2022- 23'te Lyon'dan 2.5 milyon Euro'ya alınmıştı.