Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Hermoso&Jakobs’un uçağı hazır
Giriş Tarihi: 1.9.2024

Hermoso&Jakobs’un uçağı hazır

MEHMET ÖZCAN
Hermoso&Jakobs’un uçağı hazır
Galatasaray'da dün transferle ilgili hareketli saatler yaşandı. Anlaşma sağlanan, en son Atletico Madrid'de forma giyen Mario Hermoso ile Monaco'da oynayan İsmail Jakobs için transferle ilgili prosedürler tamamlandı. 1 yılı opsiyonlu 3 senelik el sıkışılan İspanyol stopere imza parasıyla birlikte yıllık 5.5 milyon Euro verilecek. Köhn'ün yerine alınan Jakobs ise 1 milyon Euro'luk ücret karşılığında satın alma opsiyonuyla kiralandı. Sözleşmede 7.5 milyon Euro'luk madde olacak. Galatasaraylı yetkililer, iki oyuncuyu birlikte getirecek özel uçağı ayarladı. Yeni transferlerin bugün saat 20.00'de İstanbul'a gelmeleri bekleniyor.

DUBOİS'İN KONTRATI FESHEDİLDİ
G.Saray'da sürpriz bir ayrılık yaşandı. Sağ bek Leo Dubois'in sözleşmesi feshedildi. Adana'ya giden 29 yaşındaki futbolcu, duyurunun ardından tarifeli uçakla İstanbul'a döndü. Oyuncu, 2022- 23'te Lyon'dan 2.5 milyon Euro'ya alınmıştı.
ARKADAŞINA GÖNDER
Hermoso&Jakobs’un uçağı hazır
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA