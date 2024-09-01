Hermoso&Jakobs’un uçağı hazır

Galatasaray'da dün transferle ilgili hareketli saatler yaşandı. Anlaşma sağlanan, en son Atletico Madrid'de forma giyen Mario Hermoso
ile Monaco'da oynayan İsmail Jakobs
için transferle ilgili prosedürler tamamlandı. 1 yılı opsiyonlu 3 senelik el sıkışılan İspanyol stopere imza parasıyla birlikte yıllık 5.5 milyon Euro verilecek. Köhn'ün yerine alınan Jakobs ise 1 milyon Euro'luk ücret karşılığında satın alma opsiyonuyla kiralandı.
Sözleşmede 7.5 milyon Euro'luk madde olacak. Galatasaraylı yetkililer, iki oyuncuyu birlikte getirecek özel uçağı ayarladı.
Yeni transferlerin bugün saat 20.00'de İstanbul'a gelmeleri bekleniyor.
DUBOİS'İN KONTRATI FESHEDİLDİ
G.Saray'da sürpriz bir ayrılık yaşandı. Sağ bek Leo Dubois'in sözleşmesi feshedildi. Adana'ya giden 29 yaşındaki futbolcu, duyurunun ardından tarifeli uçakla İstanbul'a döndü. Oyuncu, 2022- 23'te Lyon'dan 2.5 milyon Euro'ya alınmıştı.