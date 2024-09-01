Liverpool, dev maçta Manchester United’ı dağıttı!

35. dakikada Casemiro'nun hatası, Salah'ın asistiyle Luis Diaz, Liverpool'u öne geçirdi. 42. dakikada bir kez daha Casemiro'nun hatası ve Salah'ın asisti sonrası Luis Diaz farkı ikiye çıkardı.

İlk iki golün asistini yapan Muhammed Salah, 56. dakikada maça son noktayı kordu.

Jürgen Klopp sonrası yeni teknik direktörü Arne Slot ile sezona başlayan Liverpool, üçte üç ile 9 puan topladı.

Manchester United ise Brighton'ın ardından Liverpool'a da yenildi ve 3 maçta 3 puanda kaldı.

Liverpool, milli ara sonrası Nottingham'ı ağırlayacak. Manchester United ise Southampton'a konuk olacak.

