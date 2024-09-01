TRABZONSPOR HABERLERİ: Yeni santrfor Simon Banza

Paul Onuachu için Southampton kulübü ile bir türlü anlaşamayan ve aradaki rakamsal farklılıkları gideremeyen Trabzonspor yeni santrforunu buldu: Simon Banza. Avrupa liglerinde transfer sezonunun sona ermesinden sonra bordo- mavililere sürpriz isimler önerilmeye başlandı. Bu oyuncular arasında en dikkat çekeni Braga forması giyen 28 yaşındaki santrfor Simon Banza oldu. Teknik direktörü Carlos Carvalhal ile yaşadığı ciddi tartışma sonrası kadro dışı bırakılan Demokratik Kongolu futbolcuyla kısa süre içerisinde anlaşmaya varıldı.

KONTROLDEN GEÇTİ, TAKIMLA KAYNAŞTI

Sonrasında Braga ile masaya oturan Karadeniz ekibi, Banza'nın sezon sonuna kadar kiralanması konusunda el sıkıştı. Kulüpler arasında satın alma opsiyonu konusunda pazarlıklar devam ediyor. Tarafların mutabakata varmasıyla birlikte dün akşam İstanbul'a gelen 1.89 cm boyundaki yıldız, sağlık kontrolünden geçti ve Eyüpspor maçı için İstanbul'da bulunan takım arkadaşlarıyla tanıştı.

USTA BİTİRİCİ

Braga'da geçtiğimiz sezon 23 lig maçında 21 gol atmayı başaran Banza, CIES (Uluslararası spor gözlem merkezi) tarafından en bitirici oyuncular listesinde %36'lık değerle 4 numarada aldı. Sadece Harry Kane (Bayern Münih), Santiago Gimenez (Feyenoord) ve Jude Bellingham'ın (Real Madrid) arkasında kaldı. Golcü futbolcunun güncel piyasa değeri ise 18 milyon Euro.