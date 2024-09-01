Yeni santrfor Simon Banza

Paul Onuachu için Southampton kulübü ile bir türlü anlaşamayan ve aradaki rakamsal farklılıkları gideremeyen Trabzonspor yeni santrforunu buldu: Simon Banza.Bu oyuncular arasında en dikkat çekeni Braga forması giyen 28 yaşındaki santrfor Simon Banza oldu.Sonrasında Braga ile masaya oturan Karadeniz ekibi, Banza'nın sezon sonuna kadar kiralanması konusunda el sıkıştı.Tarafların mutabakata varmasıyla birlikte dün akşam İstanbul'a gelen 1.89 cm boyundaki yıldız, sağlık kontrolünden geçti veBraga'da geçtiğimiz sezon 23 lig maçında 21 gol atmayı başaranSadece Harry Kane (Bayern Münih), Santiago Gimenez (Feyenoord) ve Jude Bellingham'ın (Real Madrid) arkasında kaldı. Golcü futbolcunun güncel piyasa değeri ise 18 milyon Euro.Bu sezon Braga formasıyla 2 maçta 33 dakika süre alan Banza, gol ya da asist katkısı sağlayamadı.2 sezonda Braga'da 90 maçta ter dökerken ağları 37 kez buldu, 15 de asist yaptı.