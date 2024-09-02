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Giriş Tarihi: 2.9.2024 13:42

Ahlatcı Çorum FK ile Sakarya yenişemedi

Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Ahlatcı Çorum FK, sahasında Sakaryaspor ile 1-1 berabere kaldı. Çorum FK'de Verheydt, karşılaşmanın 37. dakikasında penaltı atışından yararlanamadı.

AA
Ahlatcı Çorum FK ile Sakarya yenişemedi
Ahlatcı Çorum FK 1 - 1 Sakaryaspor

Stat: Çorum Şehir
Hakemler: Ayberk Demirbaş, Sezgin Çınar, Ömer Lütfi Aydın

Ahlatcı Çorum FK: Hasan Hüseyin Akınay, Landre, Toure, Ferhat Yazgan, Atakan Akkaynak (Dk. 85 Tunahan Ergül), Verheydt, Mehdi (Dk. 46. Ahmethan Köse), Kerem Kalafat (90+2 Suat Kaya), Geraldo, Erkan Kaş (Dk. 85 Atila Turan), Eren Karadağ (Dk. 69 Avounou)
Sakaryaspor: Szumski, Erdi Dikmen, Bülent Uzun, Alper Uludağ (Dk. 60 Muhammed Hikmet Ertürk), Murat Cem Akpınar, Dos Santos (Dk. 71 Ali Uğurhan Uğurlu), Mustafa Pektemek, Emre Demir (Dk. 65 Zagre), Cebrail Karayel (Dk. 71 Engin Can Aksoy), Rodriguez, Salih Dursun

Goller: Dk. 16 Emre Demir (Sakaryaspor), Dk. 90+1 Landre (Ahlatcı Çorum FK)
Kırmızı Kart: Dk. 11 Mustafa Pektemek (Sakaryaspor)
Sarı kartlar: Dk. 45+2 Cebrail Karayel, Dk. 78 Murat Cem Akpınar, Dk. 90+3 Engin Can Aksoy (Sakaryaspor), Dk. 85 Toure (Ahlatcı Çorum FK)

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Ahlatcı Çorum FK ile Sakarya yenişemedi
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