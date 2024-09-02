BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Angelo olmadı, rota Bouanani

Kadrosuna sağ kanat takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş, uzun süredir Angelo Gabriel için Chelsea ile görüşüyordu. İngiltere'deki kurallar gereği en fazla 6 oyuncusunu ülke dışına kiralık gönderebilen Chelsea, elinde kalan 2 kontenjandan dolayı, Angelo'yu bonservisi ile birlikte satmayı tercih etti. Genç futbolcu, Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'a transfer oldu. Bu gelişmenin ardından siyah-beyazlılar, rotasını Nice ile 2027 yılına kadar sözleşmesi olan Badredine Bouanani'ye çevirdi. 19 yaşındaki oyuncu için çalışma yapan Beşiktaş, planını da hazırladı. Nice ile satın alma opsiyonlu kiralama şeklinde görüşmeler başladı. On numara pozisyonunda da görev yapabilen Cezayirli futbolcu, geçen sezonun ikinci yarısını Lorient'te kiralık olarak geçirdi. 11 kez Fransız ekibinin formasını giyerek 1 gol sevinci yaşadı.

YİNE MARİO İDDİASI

Bu arada Portekiz basını daha önce gündeme getirdiği Joao Mario ile ilgili önemli bir iddiada bulundu. A Bola'da yer alan habere göre; Benfica, teknik direktör Roger Schmidt'i gönderdikten sonra futbolculardan da Joao Mario ile yolları ayırmaya hazırlanıyor. Haberde, Beşiktaş'tan 31 yaşındaki kanat oyuncusu için teklif geldiği belirtildi.