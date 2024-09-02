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Giriş Tarihi: 2.9.2024 16:12 Son Güncelleme: 2.9.2024 16:29

Beşiktaşlı Demir Ege Tıknaz resmen Rio Ave'de

Beşiktaş, genç oyuncusu Demir Ege Tıknaz'ın Portekiz ekibi Rio Ave'ye kiralandığını açıkladı.

Beşiktaşlı Demir Ege Tıknaz resmen Rio Ave’de

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, altyapıdan yetişen 20 yaşındaki genç orta saha Demir Ege Tıknaz'ın Portekiz ekiplerinden Rio Ave'ye kiralandığını açıkladı.

Siyah-Beyazlı kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Altyapımızdan yetişen profesyonel futbolcumuz Demir Ege Tıknaz, 2024-25 sezonu sonuna kadar Portekiz'den Rio Ave kulübüne geçici transfer olmuştur. Kulübümüzü ve ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğine inandığımız Demir Ege Tıknaz'a yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadelerine yer verildi.

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Beşiktaşlı Demir Ege Tıknaz resmen Rio Ave'de
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