FENERBAHÇE HABERLERİ: Cristian Medina’ya dev teklif!

Fenerbahçe transferde hız kesmiyor. Fred'e alternatif arayan sarı-lacivertliler yeniden Boca Juniors'un yıldızı için harekete geçti... Arjantin basınından Bolavip'in haberine göre kanarya, Cristian Medina için yeni bir teklife hazırlanıyor. Medina için Fiorentina'nn 14 milyon dolarlık teklifinin reddedilmişti. Fenerbahçe'nin ise bu teklifin üzerine çıktığı iddia edildi.

İŞTE FENERBAHÇE'NİN TEKLİFİ

Jose Mourinho'nun kadrosunda görmek istediği 22 yaşındaki yıldız için yönetim, Boca'ya 15 milyon dolar ve sonraki satıştan yüzde 20 pay vereceği bir teklif yaptı. Boca cephesi ise Medina'nın 20 milyon dolarlık serbest kalma bedeli ödenmeden oyuncunun ayrılmasına sıcak bakmıyor.

BOCA'DA NELER YAPTI?

22 yaşındaki Arjantinli altyaş milli orta saha oyuncusu Cristian Medina, bu sezon forma giydiği 29 maçta 3 gol atıp 3 asist yaptı. (Sporx)