FENERBAHÇE HABERLERİ: Kanarya’da sürpriz transfer iddiası!

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sarı lacivertliler listesindeki futbolcularla görüşmelerine devam ediyor. Son olarak sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Konuya dair sıcak gelişmeyi ise İtalyan basını duyurdu. İşte ayrıntılar...

F.BAHÇE'DE CORREA SÜRPRİZİ!

Interlive'da yer alan habere göre Fenerbahçe, 30 yaşındaki yıldız oyuncu Joaquin Correa için bir hamle yapabilir. Inter'in yüksek maliyetinden dolayı Arjantinli orta sahayla yollarını ayırmak istediği öğrenildi. Inter Teknik Direktörü Inzaghi'nin ise Correa'nın ayrılığına sıcak bakmadığı belirtildi. Ancak İtalyan ekibinin finansal sebeplerden dolayı yıldız isimle yollarını ayırmayı planladığı aktarıldı.



TRANSFERDE DZEKO DETAYI!

Öte yandan önümüzdeki birkaç gün içinde Fenerbahçeli Edin Dzeko'nun da menajeri olan Lucci'nin, Joaquin Correa için sarı lacivertlilerle görüşmelere başlayacağı bildirildi. Ancak Jose Mourinho'nun bu transfere onay verip vermeyeceğinin belirsiz olduğu vurgulandı. Fenerbahçe'nin, Inter'in yanı sıra oyuncunun da isteklerini karşılaması gerektiği öğrenildi. Inter'in, Correa için 6 milyon Euro'luk bir teklif beklediği ancak bu rakamın biraz daha altına oyuncuyu gönderebileceği kaydedildi.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Joaquin Correa geçen sezon kiralık olarak boy gösterdiği Marsilya'da 19 maça çıktı. Arjantinli futbolcu bu karşılaşmalarda gol ya da asist katkısı sağlayamadı. Güncel piyasa değeri 6 milyon Euro olan Correa'nın, kulübüyle olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecek. 1.88 boyundaki hücumcu kariyerinde Lazio, Sevilla ve Sampdoria gibi takımlarda da boy göstermişti. Ülke milli takımında ise 19 maça çıkan yıldız, 4 golle oynadı.