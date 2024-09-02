FENERBAHÇE HABERLERİ: Krunic gitmeye ikna oldu

Son olarak Miha Zajc'ı Fransa Ligue 1 ekiplerinden Toulouse'a kiralayan Fenerbahçe, Rade Krunic'i de ayrılmaya ikna etti. Sarı-lacivertli takımın 3.5 milyon Euro bonservis ödeyerek transfer ettiği deneyimli orta sahayı, Birleşik Arap Emirlikleri takımlarından Al Wahda kiralık olarak renklerine bağlamak istiyor.

Sırp basınının iddiasına göre ise Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Kızılyıldız, tecrübeli oyuncunun peşinde. Yıllar önce de Sırp takımının gündemine gelen Boşnak futbolcu, o dönem Empoli'yi tercih etmişti.