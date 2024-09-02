GALATASARAY HABERLERİ: Aslan’da Beknaz Almazbekov ile yollar ayrıldı! İşte yeni takımı

Süper Lig devi Galatasaray, U19 takımında forma giyen Kırgız sol kanat oyuncusu Beknaz Almazbekov'un sözleşmesinin karşılıklı feshedildiğini TFF'ye bildirdi. Detaylar...Galatasaray, Kırgızlı genç oyuncu Beknaz Almazbekov ile yollarını ayırdı. Sarı Kırmızılı ekip genç oyuncu ile sözleşme feshettiğini TFF'ye bildirdi. Beknaz Almazbekov, Kosova Ligi'nden KF Llapi takımıyla 3 yıllık sözleşme imzaladı. Galatasaray, geçen yıl Beknaz Almazbekov ile 2025-2026 sezonu sonuna kadar profesyonel sözleşme imzalamıştı. (Ajansspor)