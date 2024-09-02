GALATASARAY HABERLERİ: Aslan’dan Hermosa’ya karşı hamle!

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da Mario Hermoso şoku yaşanıyor. Aslan, İstanbul'a getirmek için özel uçak ayarladığı yıldız futbolcuyu Roma'ya kaptırdı. Sarı kırmızılıların bu gelişme üzerine Victor Nelsson ile sözleşme uzatmak için görüşmelere başladığı kaydedildi.

AYRILIK KONUŞULUYORDU

Galatasaray'ın Mario Hermoso transferini noktalaması halinde Victor Nelsson ile yolların ayrılabileceği konuşuluyordu. Ancak transferin yatmasının ardından sarı kırmızılılar harekete geçti. 2 MİLYON EURO KAZANACAK Nelsson'un 2026 yılında bitecek sözleşmesini 2028 yılına kadar uzatacağı ve maaşının yıllık 2 milyon euroya yükseleceği gelen haberler arasında. 2021 yılında Galatasaray'a imza atan Nelsson, sarı kırmızılı formayı 130 maçta terletti. Danimarkalı stoper, 4 gol 1 asistlik performans sergiledi. (Takvim)