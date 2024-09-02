GALATASARAY HABERLERİ: İkinci ’Doue’ vakası: Hermoso

Galatasaray, 'bitti' gözüyle baktığı, sözleşmesini hazırladığı ve menajerini imzaya yolladığı Mario Hermoso'dan son dakika golü yedi ve İspanyol stoperi Roma'ya kaptırdı. Sarı-kırmızılı yönetim, aynı akıbeti bir ay önce Guela Doue'de yaşamış ve taraftarını hayal kırıklığına uğratmıştı. Fransız sağ bek yerine alınan Elias Jelert henüz beklentileri karşılamadı. Hermoso, Galatasaray'ın 5.5 milyon Euro teklifine 'Evet' dese de Roma cephesi fiyat yükseltip 4 milyon Euro seviyesine çıkınca karar değiştirdi.

FATURA TRANSFER KOMİTESİNE

Sarı-kırmızılılar, Hermoso'yu kaptırmanın şokunu yaşarken taraftar, faturayı tam kadro Adana'da tribünde olan transfer komitesine (İbrahim Hatipoğlu, Ayhan Akman, Cenk Ergün) kesti. Adana Demir maçının oynandığı sırada Roma Teknik Direktörü De Rossi'nin telefonla G.Saray'ın söz kestiği oyuncuyu ikna ettiği ortaya çıktı.