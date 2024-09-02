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Giriş Tarihi: 3.9.2024 03:04 Son Güncelleme: 3.9.2024 03:07

Kerem Aktürkoğlu Benfica'da

Portekiz ekibi Benfica, Galatasaray’ın 25 yaşındaki milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu

İHA
Kerem Aktürkoğlu Benfica’da

Galatasaray'ın hücum oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, Portekiz ekibi Benfica'ya transfer oldu.

A Milli Futbol Takımı'ndan özel izinli olan Kerem, transfer görüşmeleri için gittiği Portekiz'de yeni takımıyla anlaşma sağladı.

Benfica Kulübü, transferi resmi internet sitesinden duyururken 25 yaşındaki futbolcu ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Kerem Aktürkoğlu, bu sezon Galatasaray ile 3'ü Süper Lig, 2'si UEFA Şampiyonlar Ligi eleme, 1 de Turkcell Super Kupa maçına çıktı.

Kerem, bu karşılaşmalarda toplam 2 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

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Kerem Aktürkoğlu Benfica'da
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