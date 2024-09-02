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Giriş Tarihi: 2.9.2024 16:19

Roma, Hermoso sonrası Hummels'i de alıyor

Roma, Mario Hermoso'nun ardından Chris Smalling'in olası ayrılığına karşı Mats Hummels'i de transfer etmeyi planlıyor.

Roma, Hermoso sonrası Hummels’i de alıyor

Roma, Galatasaray'ın da ilgilendiği Mario Hermoso transferinden sonra başka stoper arayışlarına devam ediyor. Teknik Direktör Daniele De Rossi, yeni savunma oyuncusunu kadroya katmaya hazırlanıyor. Atletico Madrid'den ayrılan Mario Hermoso, Roma ile pazartesi günü üç yıllık bir sözleşme imzalayacak.

Ancak bu transfer, Roma'nın tek hamlesi olmayabilir. Chris Smalling'in Suudi Arabistan'a transferi gündemde. Oyuncunun takımdan ayırılması durumunda Roma, stoper transferi için şartlarını zorlamaya devam edecek. İtalya temsilcisinin, serbest oyuncu olan Mats Hummels'i de kadrosuna katabileceği belirtiliyor.

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Roma, Hermoso sonrası Hummels'i de alıyor
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