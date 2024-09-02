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Giriş Tarihi: 2.9.2024 13:39

Ümraniye kaçtı, Karagümrük yakaladı

Trendyol 1. Lig'in 4. hafta maçında Central Hospital Ümraniyespor ile Fatih Karagümrük 2-2 berabere kaldı.

AA
Ümraniye kaçtı, Karagümrük yakaladı
Central Hospital Ümraniyespor 2 - 2 Fatih Karagümrük

Stat: Spoint İnşaat Ümraniyespor
Hakemler: Çağdaş Altay, Murat Altan, Selim Şenöz

Central Hospital Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Oğuz Yıldırım (Dk. 74 Batuhan Çelik), Cavare, Mustafa Eser, Furkan Apaydın (Dk. 46 Melih Okutan), Hoti (Dk. 79 Glumac), Soukou, Serkan Göksu, Bardhi (Dk. 68 Batuhan Arıcı), Benny (Dk. 74 Kubilay Aktaş), Minchev (Dk. 78 Mehmet Ali Büyüksayar)
Fatih Karagümrük: Emre Bilgin, Paoletti, Yiğit Efe Demir, Djilobodji, Emir Tintiş (Dk. 62 Çağtay Kurukalıp), Doh (Dk. 90+1 Muhammed Mert), Ahmet Sivri (Dk. 63 Dovedan), Adnan Uğur (Dk. 46 Göktan Gürpüz), Yiğit Fidan (Dk. 46 Ahmet Tarık Tuğyan), Camacho (Dk. 72 Ömer Faruk Gümüş), Wesley

Goller: Dk. 3 Furkan Apaydın, Dk. 8 Benny (Central Hospital Ümraniyespor), Dk. 53 Camacho, Dk. 79 Paoletti (Fatih Karagümrük)
Sarı kartlar: Dk. 26 Hoti, Dk. 31 Benny (Central Hospital Ümraniyespor)

Seremoni öncesinde iki takımın oyuncuları sahaya Atatürk'ün "Büyük zaferler, yalnızca büyük milletler tarafından kazanılabilir." sözünü taşıyan pankartla çıktı. Öte yandan statta Türk bayrağının yanında Filistin ve Doğu Türkistan bayraklarına da yer verildi.

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Ümraniye kaçtı, Karagümrük yakaladı
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