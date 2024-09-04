BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş’ta yeni Portekiz Çetesi dönemi başlıyor!

Beşiktaş, uzun süredir uğraş verdiği kanat transferine dün kavuştu… Benfica'dan zorunlu satın alma maddeli kiralama şartıyla transfer edilen Joao Mario akşam saatlerinde İstanbul'a indi ve kartal pozunu da verdi. Siyahbeyazlılar, Portekizli futbolcuyla birlikte birden fazla mevkiyi güçlendirmiş oldu. Çünkü 31 yaşındaki oyuncu, kariyerinde ağırlıklı olarak merkez orta sahada oynasa da sahanın 8 farklı pozisyonunda görev alarak çok yönlü olduğunu ispatladı.



Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst da Mario'nun saha içerisinde birçok görevi aynı şekilde başarıyla yürütebileceğine güvenerek transferini istedi ve yönetim de bu isteği sonuca ulaştırdı. Siyah-beyazlılar, 2 milyon Euro'dan 3 yıllık anlaşma sağlarken, kiralık olarak kadroya katılan Joao Mario'nun bonservisi 3 milyon Euro karşılığında zorunlu olarak alınacak. Tecrübeli isim, kariyerinde Sporting, Inter, West Ham United gibi önemli kulüplerde forma giydi.

10 NUMARA TRANSFER!

Joao Mario; Rafa Silva, Gedson Fernandes, Rebocho, Pepe, Alves, Quaresma, Simao, Almeida ve Manuel Fernandes'in ardından Beşiktaş tarihinin 10. Portekizli futbolcusu oldu.

131 MÜSABAKADA 68 GOL KATKISI

Beşiktaş'ın yeni transferi Joao Mario, kariyerinde kanat pozisyonunda 131 maçta boy gösterdi. Portekizli futbolcu, bu karşılaşmalarda 68 gole (37 gol-31 asist) katkı vermeyi başardı.

BİRLİKTE GOL OLUP YAĞDILAR

Joao Mario transferinin gündeme gelmesinde Beşiktaş'ın bu sezon renklerine kattığı ve siyah-beyazlı formayla fırtınalar estiren Rafa Silva'nın büyük payı var. Önce Benfica'da 3 sezon birlikte forma giydiği arkadaşını yöneticilere ve hocasına anlattı, iş ciddiye binince de telefonla aradığı Mario'ya İstanbul'u ve siyah-beyazlıları aktardı. Mario'nun karar vermesini hızlandırdı. Son iki sezonda 32 gol, 19 asistle oynayan Joao Mario'ya aynı süreçte Rafa Silva ise 36 gol, 29 asistle eşlik etti. Saha içerisinde çok iyi bir ikili olan Portekizli yıldızlar, birlikte görev yaptıkları son iki sezonda 68 gol, 48 asiste imza attı.