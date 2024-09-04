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Giriş Tarihi: 4.9.2024 19:02 Son Güncelleme: 4.9.2024 19:18

SON DAKİKA: Yılın transferi resmen duyuruldu! Galatasaray, Victor Osimhen'in maliyetini açıkladı

Son dakika haberleri… Dünyanın konuştuğu transfer resmen açıklandı. Galatasaray, Napoli’den Victor Osimhen’I 1 yıllığına kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılı ekibin sosyal medyadan paylaştığı video kısa sürede büyük ses getirdi. İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA: Yılın transferi resmen duyuruldu! Galatasaray, Victor Osimhen’in maliyetini açıkladı

Galatasaray, İtalya Serie A ekibi Napoli'nin Nijeryalı santrforu Victor Osimhen'in geçici transferi konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Victor James Osimhen ve kulübü Napoli ile oyuncunun bedelsiz geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Futbolcuya, 2024-2025 sezonu için net 6.000.000 avro sezonluk ücret ödenecektir." denildi.

Osimhen, geçen sezon İtalyan ekibi Napoli ile çıktığı 32 maçta 17 gol kaydetti.

Öte yandan sarı-kırmızılı kulüp, Osimhen için bu videoyu paylaştı:

İŞTE OSIMHEN'İN İLK SÖZLERİ

Victor Osimhen, Galatasaray'a attığı imzanın ardından kulüp televizyonuna ilk açıklamalarını yaptı.

"Galatasaray'ın ilgisini duyduğumda benim için kolay bir karardı. Galatasaray'ın ne kadar büyük ve aile gibi hissettiren bir kulüp olduğunu biliyordum. Taraftar da inanılmaz."

"Galatasaray maçlarını izliyordum zaten. Mertens buraya geldiğinden beri nasıl oynuyor, insan ve oyuncu olarak nasıl geliştiğini takip etmek istiyordum. Golden sonra, kazandıkları zaman taraftarla olan etkileşimleri de heyecan verici. Dört gözle ilk maçı bekliyorum."

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SON DAKİKA: Yılın transferi resmen duyuruldu! Galatasaray, Victor Osimhen'in maliyetini açıkladı
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