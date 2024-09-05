BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal’da Wesley Ribeiro Silva iddiası!

Kadrosunu büyük oranda tamamlayan Beşiktaş ile ilgili Brezilya basınından flaş bir iddia geldi. Beşiktaş'ın, Brezilya'nın Internacional takımında forma giyen kanat oyuncusu Wesley Ribeiro Silva için transfer teklifi yaptığı ileri sürüldü. Takvim'in Globo'dan derlediği habere göre; Siyah- Beyazlılar, Wesley için 7 milyon Euro'luk bir öneride bulundu ancak Brezilya kulübü bu teklifi geri çevirdi.Haberde, 25 yaşındaki oyuncunun ekonomik haklarının yüzde 50'sine sahip olan Internacional'in, kasasına girecek olan 3.5 milyon Euro'yu yeterli bulmadığı için teklifi kabul etmediği belirtildi. Brezilya ekibinin, 31 Aralık 2026'ya kadar sözleşmesi devam eden futbolcu için 15 milyon Euro talep ettiği kaydedildi. Öte yandan Wesley'in bonservisinin diğer yüzde 50'si ise Palmeiras'a ait. Takımıyla bu sezon 35 maçta 7 gol 2 asiste imza atan Sambacı'ya güncel verilere göre 5,5 milyon Euro değer biçiliyor. (Fotomaç)