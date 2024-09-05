FENERBAHÇE HABERLERİ: Kanarya’da 13 milyon Euro uçtu gitti

Önemli yıldızları kadrosuna katarak Jose Mourinho yönetiminde Süper Lig ve Avrupa'da başarı hedefini kovalayan Fenerbahçe'de gelenler kadar ayrılanlar da gündem oldu. Ferdi Kadıoğlu'nu 30+5 milyon Euro karşılığında Brighton'a göndererek rekor bir kazanç sağlayan sarı-lacivertliler, yollarını ayırdığı 3 oyuncudan ise toplamda 13.41 milyon Euro (505 milyon TL) zarar etti.



PEDRO İLE YOLLAR AYRILDI

2022 yazında Marsilya'dan 5.23 milyon Euro karşılığında alınan Luan Peres, bedelsiz olarak Brezilya ekibi Santos'a verildi. Yine aynı dönemde 4.68 milyon Euro'ya Cagliari'den transfer edilen Joao Pedro'nun sözleşmesi feshedildi. Son olarak Milan'dan 3.5 milyon Euro'ya gelen Rade Krunic, bedelsiz Sırbistan ekibi Kızılyıldız'ın yolunu tuttu.





KRUNİC'TE YÜZDE 50 SATIŞ PAYI VAR

Bu sezon Mourinho'nun da kazanmaya çalıştığı ancak verilen şansları değerlendiremeyen Krunic'in transferi için bonservis bedeli alınmazken, anlaşmaya göre; oyuncunun ileride satılması halinde Fenerbahçe, satış bedelinin yüzde 50'sini alacak. Kızılyıldız ile 2+1 yıllık sözleşme imzalayan Bosnalı orta sahanın Türkiye macerası, bir yılı doldurmadan sona erdi. 30 yaşındaki futbolcu, taraftarların en çok tepki gösterdiği isimlerin başında geliyordu.



SADECE 1 ASİST YAPTI

Fenerbahçe formasıyla 22 maçta 1255 dakika forma giyen Rade Krunic, hiç gol atamazken sadece 1 asist yaptı. Orta sahadaki verimsizliğiyle çok eleştirilen 30 yaşındaki oyuncu, yaptığı top kayıplarıyla da taraftarı çok kızdırıyordu.