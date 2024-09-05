FENERBAHÇE HABERLERİ: Kanarya’nın Medina transferinde büyük kriz! Dev bonservis talebi

Teknik Direktör Jose Mourinho'nun istediği iki yıldız isim olan Maximin ve En Nesyri'yi kadrosuna katan Fenerbahçe Yönetimi, Medina için de elinden geleni yapsa da Boca Juniors'un inadını bir türlü kıramadı.

ARALIK AYINA KADAR TAKIMDA TUTMAK İSTİYORLAR

Arjantinli orta saha için önce yüksek bonservise takılan sarı-lacivertli idareciler, bu kez de Boca Juniors'un oyuncusunu transfer dönemi bittiği ve yeni bir isim alamayacağı için aralık ayına kadar takımda tutmak istemesiyle sarsıldı.

TEK ŞART 20 MİLYON DOLAR

Medina'nın Fenerbahçe'de oynamaya sıcak baktığı öğrenilirken, tok satıcı rolünü oynayan Boca Juniors'un ancak oyuncunun sözleşmesinde yer alan 20 milyon dolarlık serbest kalma bedelinin ödenmesi halinde transfere izin vereceğini belirtildi. Yönetimin Arjantin ekibinin bu kararının ardından hala pazarlıklarını sürdürdüğü ancak transferin yüksek bonservise takılabileceği bildirildi. (Milliyet)