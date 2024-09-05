Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi kadrosunu bildirdi! Yeni transferler yok
Giriş Tarihi: 5.9.2024 16:34 Son Güncelleme: 5.9.2024 16:44

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi kadrosunu bildirdi! Yeni transferler yok

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi kadrosunu bildirdi. Kadroda yeni transferler Levent Mercan ve Oğuz Aydın'ın yanı sıra Bartuğ Elmaz ve Ryan Kent de yer almadı.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi kadrosunu bildirdi! Yeni transferler yok

Fenerbahçe, UEFA'ya Avrupa Ligi kadrosunu bildirdi. Sarı-lacivertliler'de Bartuğ Elmaz, Ryan Kent, Oğuz Aydın ve Levent Mercan UEFA'ya bildirilen kadroda yer almadı.

Fenerbahçe'nin UEFA'ya bildirdiği listede şu isimler yer aldı:

"İrfan Can Eğribayat, Dominik Livakovic, Ertuğrul Çetin, Samet Akaydin, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Fred, İrfan Can Kahveci, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymański, Edin Džeko, Dušan Tadić, Youssef En-Nesyri, Cengiz Ünder, Bright Osayi-Samuel, Cenk Tosun, Allan Saint-Maximin."

ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi kadrosunu bildirdi! Yeni transferler yok
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA