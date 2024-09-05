GALATASARAY HABERLERİ: Benfica taraftarı Kerem’den sihir bekliyor

Rusya'dan aldığı daha cazip teklifleri geri çevirip Benfica'nın yolunu tutan Kerem Aktürkoğlu, imza attığı gün Portekiz basınında manşetleri süsledi. Avrupa'da kendini kanıtlamak isteyen milli futbolcunun transferini Benfica'yı yakından takip eden SPORT TV muhabiri Francisco Rodrigues, SABAH Spor için değerlendirdi. 25 yaşındaki oyuncunun özellikle Galatasaray formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde sergilediği performansın dikkat çektiğini kaydeden Rodrigues, şunları söyledi: "Benfica'da David Neres satıldı. Kerem takımdaki büyük bir boşluğu dolduruyor. Di Maria'nın sağ kanatta yeri sabit. Solda ise Kerem'in profilinde bir futbolcuya ihtiyaç vardı. G.Saray'ın Barcelona ve Manchester United ile oynadığı maçlar bu transferin kırılma noktası oldu. Kerem'in performansı çok iyi bulundu. Hem hücum presi hem kontratak silahı olması hem de savunmaya yardımı Benfica için önemli bir kriter."

'YÜKSEK BONSERVİS KAZANDIRIR'

"Hızlı ve bire birde etkili olması da önemli bir artı. Taraftar heyecanlı ve bu transferden umutlu. Geçtiğimiz sezonlar da Benfica, Kerem ile ilgilenmiş fakat oyun görüşü eksik bulunmuştu. Şimdi ise şutları, pasları, ortaları gibi detayları geliştirdiğini düşündükleri için teklif yapılıp kadroya katıldı. Sonraki satıştan da yüzde 10 pay verildi ve bence Kerem yüksek bonservisle Benfica'dan ayrılacaktır. Tüm medya ve Benfica taraftarı, Harry Potter'ın taraftarı nasıl büyüleyeceğini bekliyor."

RAKİPLER SİLAHSIZ KALACAK!

Portekiz deviyle 5 yıllık sözleşme imzalayan Kerem Aktürkoğlu, imza töreninde "Rakiplere expelliarmus [Harry Potter'da rakipleri silahsız bırakmak] büyüsü yapmak istiyorum" demişti.

BU TRANSFERDEN HERKES KAZANDI

Portekiz ekibi Benfica'ya 12 milyon Euro'ya giden KEREM AKTÜRKOĞLU'nun bonservis bedelinden G.Saray dışında daha önce forma giydiği 6 kulübün kasasına da para girecek



Galatasaray'dan 12 milyon Euro bonservis bedeli ve sonraki satıştan yüzde 10 pay karşılığında Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu, eski kulüplerinin de yüzünü güldürecek. Ajansspor'un haberine göre; 13 milyon Euro'ya Atletico Madrid'e giden Arda Turan'ın ardından sarı-kırmızılıların en yüksek bedelle sattığı 2. yerli oyuncu ünvanını alan milli yıldız, Cimbom'un yanı sıra 6 kulübe daha para kazandıracak.



YÜZDE 5'İ GİDECEK

Türkiye'de 'yetiştirme bedeli' olarak bilinen, FIFA'da ise 'Oyuncuların Durumu ve Transferi' talimatında yazdığı şekliyle 'dayanışma bedeli' olarak anılan kazanç, oyuncunun 12-23 yaş arasında oynadığı takımların katkılarını ödüllendiriyor. Futbolcu için tespit edilen sözleşme fesih bedelinin yüzde 5'i, satışı yapan kulüp tarafından kesilip FIFA'ya gönderiliyor. FIFA da bu parayı oyuncunun eski takımlarına ve oynadığı sıradaki yaşına göre dağıtıyor.