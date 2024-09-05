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Giriş Tarihi: 5.9.2024 11:44

GALATASARAY HABERLERİ: Leo Dubois, Eyüpspor'a doğru

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Eyüpspor, Galatasaray ile sözleşmesini fesheden Leo Dubois'yı kadrosuna katıyor.

GALATASARAY HABERLERİ: Leo Dubois, Eyüpspor’a doğru

Geçtiğimiz günlerde Galatasaray'dan ayrılan Leo Dubois, Süper Lig ekibiyle anlaşmaya vardı.

'YARIN İMZALARI ATACAĞIZ'
TRT Spor'a konuşan Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, Dubois ile anlaştıklarını açıkladı: Leo Dubois ile prensipte anlaştık. Yarın imzaları atacağız.

SÜPER LİG KARİYERİ
Galatasaray'a 2022-2023 sezonunda transfer olan Fransız oyuncu, sarı-kırmızı formayla ilk yılında 25 resmi maçta görev alıp bir gol attı. Geçen sezon 3 karşılaşmada görev aldıktan sonra RAMS Başakşehir'e kiralanan Dubois, 2024-2025 sezonunda Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde oynadığı bir maçın yanı sıra Trendyol Süper Lig'deki 2 karşılaşmada şans buldu. (Milliyet)

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GALATASARAY HABERLERİ: Leo Dubois, Eyüpspor'a doğru
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