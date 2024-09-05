GALATASARAY HABERLERİ: Leo Dubois, Eyüpspor’a doğru

Geçtiğimiz günlerde Galatasaray'dan ayrılan Leo Dubois, Süper Lig ekibiyle anlaşmaya vardı.

'YARIN İMZALARI ATACAĞIZ'

TRT Spor'a konuşan Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, Dubois ile anlaştıklarını açıkladı: Leo Dubois ile prensipte anlaştık. Yarın imzaları atacağız.



SÜPER LİG KARİYERİ

Galatasaray'a 2022-2023 sezonunda transfer olan Fransız oyuncu, sarı-kırmızı formayla ilk yılında 25 resmi maçta görev alıp bir gol attı. Geçen sezon 3 karşılaşmada görev aldıktan sonra RAMS Başakşehir'e kiralanan Dubois, 2024-2025 sezonunda Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde oynadığı bir maçın yanı sıra Trendyol Süper Lig'deki 2 karşılaşmada şans buldu. (Milliyet)