Hakan Çalhanoğlu Ballon D’or adayı!

France Football tarafından organize edilen ve dünyanın en prestijli futbol ödülü olarak gösterilen Ballon d'Or'un adayları açıklanırken, 2003 yılından sonra bir ilk yaşandı.2023-24 sezonunun Ballon d'Or adayları arasında ise İnter'le şampiyonluk yaşayan milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu yer aldı. Yılın futbolcusunun belirleneceği ödül töreni, 28 Ekim Pazartesi günü Paris'te Theatre du Chatelet'te düzenlenecek.Bu organizasyonda, En İyi Kadın Futbolcu, En İyi Erkek Futbolcu, En İyi Kadın Teknik Direktör, En İyi Erkek Teknik Direktör, Kadınlarda En İyi Kulüp, Erkeklerde En İyi Kulüp, Yachine Trophy ve Kopa Trophy ödülleri sahiplerini bulacak. Real Madrid'de forma giyen 19 yaşındaki Arda Güler de 21 yaş altındaki en iyi performans gösteren futbolcuya verilen Kopa Trophy ödülüne aday gösterildi.Pau Cubarsi, Alejandro Garnacho, Karim Konate, Kobbie Mainoo, Joao Neves, Savinho, Mathy Tel, Lamine Yamal, Warren Zaire-Emery.JUDE Bellingham, Ruben Dias, Phil Foden, Federico Valverde, Emiliano Martinez, Erling Haaland, Nico Williams, Granit Xhaka, Artem Dovbik, Toni Kroos, Vinicius Junior, Dani Olmo, Florian Wirtz, Martin Odegaard, Mats Hummels, Rodri, Harry Kane, Declan Rice, Vitinha, Cole Palmer, Dani Carvajal, Lamine Yamal, Bukayo Saka, William Saliba, Kylian Mbappe, Lautaro Martinez, Ademola Lookman, Antonio Rüdiger, Alejandro Grimaldo.