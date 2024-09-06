900 bin Euro’ya işlem tamam!

Galatasaray'ın şu ana kadar gerçekleştirdiğiSara, Jelert, Batshuayi ve Jakobs için bonservis, kiralama ücreti ve imza parası olmak üzere 31 milyon Euro ödemeyi göze alan sarı-kırmızılı kulübün kasasınave'nın ayrılığındanSara 18 milyon Euro (bonservis)Jelert 9 milyon Euro (bonservis)Batshuayi 3 milyon Euro (imza parası)Jakobs 1 milyon Euro (kiralama ücreti)Kerem Aktürkoğlu 12 milyon Euro (bonservis)Zaniolo 6.4 milyon Euro (kiralama ücreti)Tete 4.750 milyon Euro (bonservis)Emin Bayram 4 milyon Euro (bonservis)Zaha 3 milyon Euro (kiralama ücreti)