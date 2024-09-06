BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal’da 7.3 milyon euroluk kriz!

Beşiktaş'ın 25 kişilik UEFA listesi belli oldu. Siyah-beyazlıların yollarını ayırmayı planladığı fakat henüz gönderemediği Daniel Amartey, Vincent Aboubakar ve Alex Oxlade-Chamberlain açıklanan UEFA kadrosunda yer almadı. Avrupa'da transfer dönemi kapandığı için bu üç futbolcu için Türkiye, Suudi Arabistan, Katar gibi seçenekler kaldı.Yabancı kontenjanında da sıkıntı yaşayan siyah beyazlı ekip bu üç ismi 13 Eylül'e gönderemezse sözleşmelerini dondurması söz konusu. Ancak bu durumda kulüp ücretleri ödemeye devam edecek. Aboubakar 3.11 milyon, Chamberlain 2.5 milyon, Amartey de 1.7 milyon Euro garanti ücrete sahip. Beşiktaş eğer yolları ayıramazsa oynatmayı düşünmediği bu üç oyuncuya bu sezon toplam 7.3 milyon euro ödeme yapacak.(Hürriyet)