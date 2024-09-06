BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Tartışmaların adamı Aboubakar

2016-17'de Porto'dan kiralanan ve ilk kez o dönem Beşiktaş forması ile tanışan Aboubakar, şampiyonluk yaşayan kadronun parçası olmuş başarıya 12 gol-4 asistlik katkı vermişti. Portekiz'e döndükten 1 yıl sonra yeniden kadroya kazandırılmak istenmiş ancak para konularında sorun çıkarmıştı. Oyuncu ile yaşananları dönemin Beşiktaş Başkanı Fikret Orman,sözleriyle ortaya koymuştu.2020-21'de şampiyonluk ipini göğüsleyen Beşiktaş'ta, Aboubakar sorunu son dönemde boy göstermişti. Tecrübeli oyuncu, şampiyonluğa gidilirken,Sezon bitince de apar topar Al Nassr'ın yolunu tuttu. Aldığı yüksek kontrat teklifi nedeniyle opsiyonu devreye girmemesi için forma giymediği iddia edilmişti.Geçen yıl Aralık ayına girildiğinde Beşiktaş'ta işler iyi gitmiyor ve tarihin en kötü dönemlerinden biri geçiriliyordu.Kamerunlu futbolcunun takımın huzurunu bozan isimler arasında olduğu öne sürüldü. O günden sonra da ne yönetim ne de taraftarla ilişkisi düzelmedi.Aboubakar, Beşiktaş formasıyla 2016-17 ve 2020-21 sezonlarında lig şampiyonluğu yaşadı. İki kez Türkiye Kupası (2021-22/2023- 24) kaldırdı. Bu sezon başında da Süper Kupa aldı. Beşiktaş'la süper Lig kariyerinde 91 maç oynadı. 45 gol-12 asiste imza attı. Toplamda ise 117 maçta 60 gol- 14 asistle oynadı.