GALATASARAY HABERLERİ: Aslan’da 900 bin Euro’ya işlem tamam

Galatasaray'ın şu ana kadar gerçekleştirdiği transfer operasyonunda 900 bin Euro fark ortaya çıktı. Sara, Jelert, Batshuayi ve Jakobs için bonservis, kiralama ücreti ve imza parası olmak üzere 31 milyon Euro ödemeyi göze alan sarı-kırmızılı kulübün kasasına Kerem Aktürkoğlu, Zaniolo, Tete, Emin Bayram ve Zaha'nın ayrılığından 30.1 milyon Euro girecek.



GELENLER

Sara 18 milyon Euro (bonservis)

Jelert 9 milyon Euro (bonservis)

Batshuayi 3 milyon Euro (imza parası)

Jakobs 1 milyon Euro (kiralama ücreti)

TOPLAM: 31 milyon Euro



GİDENLER

Kerem Aktürkoğlu 12 milyon Euro (bonservis)

Zaniolo 6.4 milyon Euro (kiralama ücreti)

Tete 4.750 milyon Euro (bonservis)

Emin Bayram 4 milyon Euro (bonservis)

Zaha 3 milyon Euro (kiralama ücreti)

TOPLAM: 30.1 milyon Euro