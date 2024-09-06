GALATASARAY HABERLERİ: Aslan’dan Süper Lig’e özel transfer!

Son olarak Osimhen'i kadrosuna katan ve tüm dünyada ses getiren Galatasaray'da transfer çalışmaları devam edecek. Bu sezon Victor Osimhen, Michy Batshuayi, Gabriel Sara, Elias Jelert ve İsmael Jakobs gibi isimleri renklerine bağlayan sarı-kırmızılılar üst üste üçüncü lig şampiyonluğuna ulaşmak için hamlelerini sürdürecek.



ORTA SAHADAN VAZGEÇİLMEDİ

UEFA Avrupa Ligi için listeler önceki gece verilirken son ana kadar bir fırsat yoklandı ama olmadı. Adrien Rabiot'nun transferinde menajeri olan annesine takılan sarı-kırmızılılar, Leon Goretzka için ise kulübü Bayern Münih'i ikna etmesine karşın Alman futbolcudan olumsuz yanıt aldı. Buna rağmen özellikle orta saha transferinden vazgeçilmediği aktarıldı.



Galatasaray yönetiminin ligi düşünerek 13 Eylül'e kadar orta saha ve kanat takviyesi için çalışmalarına devam edeceği belirtildi. Diğer taraftan mevcut kadronun Avrupa Ligi gruplarından çıkmak için yeterli olduğunu düşünen sarı-kırmızılı yönetimin, ocak ayında Avrupa'daki duruma göre yeni bir değerlendirme yapacağı bildirildi. (Sporx)