O kadar yaşlı değilim

Beşiktaş'ınBenfica'dan satın alma opsiyonuyla kiraladığı Joao Mario ilk röportajını kulübün YouTube kanalına verdi. Giovanni van Bronckhorst'u futbolculuk yıllarından tanıdığını belirten 31 yaşındaki futbolcu,sorusuna iseyanıtını verdi. Benfica gibi sembolü kartal olan bir kulübe geldiğini, Rafa Silva'nın burada olmasının katılma kararında etkili olduğuna vurgu yaptı.sorusunu ise "Deneyim, olgunluk, goller, asistler.Tüm bunları yapabiliyorum çünkü bir futbolcu olarak en iyi anımda olduğumu düşünüyorum. Bu yüzden takıma yardımcı olabileceğimi düşünüyorum ve kesinlikle burada benim için harika şeyler olacak" şeklinde cevapladı.Transfer döneminde şu ana dek 8 oyuncuyu kadrosuna katan Beşiktaş için Brezilya'dan gelen bir haber dikkat çekti. Siyah-beyazlılar, Internacional'de forma giyen kanat oyuncusu Wesley Ribeiro Silva için transfer teklifi yaptı. Brezilya basınında yer alan iddialara göre Beşiktaş, Wesley için 7 milyon Euro'luk bir teklif sundu. Ancak Internacional, oyuncunun ekonomik haklarının yalnızca %50'sine sahip olduğu için kasasına girecek 3.5 milyon Euro'yu yeterli bulmadı ve teklifi reddetti.