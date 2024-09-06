Beşiktaş'ın
Benfica'dan satın alma opsiyonuyla kiraladığı Joao Mario ilk röportajını kulübün YouTube kanalına verdi. Giovanni van Bronckhorst'u futbolculuk yıllarından tanıdığını belirten 31 yaşındaki futbolcu, "Ona karşı oynadın mı?"
sorusuna ise "O kadar yaşlı değilim"
yanıtını verdi. Benfica gibi sembolü kartal olan bir kulübe geldiğini, Rafa Silva'nın burada olmasının katılma kararında etkili olduğuna vurgu yaptı. "Takıma neler katacaksın"
sorusunu ise "Deneyim, olgunluk, goller, asistler. Geçtiğimiz sezon Benfica'yla yaptığım şeyler.
Tüm bunları yapabiliyorum çünkü bir futbolcu olarak en iyi anımda olduğumu düşünüyorum. Bu yüzden takıma yardımcı olabileceğimi düşünüyorum ve kesinlikle burada benim için harika şeyler olacak" şeklinde cevapladı.
WESLEY İÇİN TEKLİFİ YETERLİ BULMADILAR
Transfer döneminde şu ana dek 8 oyuncuyu kadrosuna katan Beşiktaş için Brezilya'dan gelen bir haber dikkat çekti. Siyah-beyazlılar, Internacional'de forma giyen kanat oyuncusu Wesley Ribeiro Silva için transfer teklifi yaptı. Brezilya basınında yer alan iddialara göre Beşiktaş, Wesley için 7 milyon Euro'luk bir teklif sundu. Ancak Internacional, oyuncunun ekonomik haklarının yalnızca %50'sine sahip olduğu için kasasına girecek 3.5 milyon Euro'yu yeterli bulmadı ve teklifi reddetti.