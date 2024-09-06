Orta sahaya sürpriz Viking!

Avrupa Ligi'nin listesini belirleyen Galatasaray, Süper Lig için transfer çalışmalarına tam gaz devam ediyor. Orta sahaya takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılı kulübün,Orta alana uzun boylu ve dinamik bir oyuncu arayan teknik direktör Okan Buruk'un da bu transfere onay verdiği bildirildi. Aslan'ın, piyasa değeri 22 milyon Euro olarak gösterilen ve İngiliz ekibindeki sözleşmesi 2027 yılına kadar devam edenCimbom, Adrien Rabiot ve Casemiro'dan da hâlâ vazgeçmiş değil.Sarı-kırmızılıların sözleşmesini feshettiği Sergio Oliveira, Olympiakos ile anlaşırken G.Saray'dan alacağıeleştiri konusu oldu. Sarı-kırmızılılar 5.6 milyon Euro (211 milyon TL) tazminat ödeyip oyuncunun kalan 2 yıllık kontratının sadece 600 bin Euro'sunu ödemedi. Portekizli oyuncu, Yunan ekibinden ise yıllık 1.2 milyon Euro alacak.Ayrılık iddialarının her gün artarak devam ettiği isimlerden biri de Hakim Ziyech. Faslı oyuncunun yedek kaldığındaki tavırları ile birlikte yönetimden de gitmesi için vize çıktı. Katar ekibi Al-Arabi ile yıldız oyuncunun menajeri görüşürken kulübün yöneticisi Khalid Al Mas,diyerek bu transfer için mesafe kat ettiklerini söyledi.