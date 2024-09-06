Şenol Güneş sahaya indi!

Trabzonspor'da 5. kez teknik direktörlük koltuğuna oturan Şenol Güneş, dün ilk idmanına çıktı.Deneyimli teknik direktörün milli maçlar için verilen arada, kadrosunda yer alan tüm futbolcuları mercek altına alarak hareket edeceği öğrenildi. Güneş'in, özellikle genç isimleri tekrardan takibine alarak A takım seviyesinde potansiyeli olanlardan yararlanmak için hamle yapması planlanıyor.Teknik direktörlüğe Şenol Güneş'i getiren Trabzonspor'da yeni bir dönem başladı. Tecrübeli çalıştırıcı, Şota Arveladze'yi arayarak, "Bir mücadeleye giriştik, hep beraber altından kalkalım" dedi. 51 yaşındaki futbol adamı bu teklife olumlu yanıt verdi. Şota'nın saha dışı görevinde olacağı ve görev tanımının henüz netleşmediği öğrenildi. Kulübün efsane oyuncularından Şota, 2015-1026 sezonunda Trabzonspor'u çalıştırmıştı.Şenol Güneş, ekibini şehre geldikten sonra belirlemeye başladı. Deneyimli teknik adam ilk olarak 2019-2020 sezonunda Ünal Karaman'ın yardımcılığını yapan ve aynı sezon Karaman sonrası teknik direktörlüğe getirilen Hüseyin Çimşir ile görüştü.Güneş'in diğer yardımcısı ise uzun yıllar birlikte çalıştığı Şeref Çiçek oldu. Çiçek de dün Trabzon'a gelerek çalışmalara başladı.