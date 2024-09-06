TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına’da Ayrılığı Konuşulan Enis Bardhi İçin Flaş Açıklama!

Abdullah Avcı'dan boşalan teknik direktörlük koltuğu için Şenol Güneş ile anlaşan Trabzonspor'da yeni bir dönem başladı. Kariyerinde 5. kez bordo mavili takımın başına geçen deneyimli teknik direktörden beklentiler bir hayli yüksek. Şu ana kadar transferde hareketli bir dönem geçiren yönetim, kalan günlerde de aynı pozisyonunu korumak amacında ancak yabancı kontenjanı büyük bir sıkıntı. Karadeniz temsilcisinin deneyimli isimlerinden Enis Bardhi'nin bu nedenle ayrılacağı iddia edilmişti. Konu hakkında menajeri Takvim'e açıklamalarda bulunarak şu anda ayrılmak gibi bir durumları olmadığını dile getirdi.



Kazanılan şampiyonluk sonrası Levante'den 3 milyon euroya alınan Enis Bardhi, kontratının son sezonuna girdi. Bugüne kadar pek çok isimle yollarını ayıran Trabzonspor'da deneyimli futbolcunun da ilişkisini kesmesi yönünde birçok iddia yer aldı. 7 maça çıkan 29 yaşındaki futbolcu gol veya

asist katkısı sunamamıştı.

HEDEF ŞENOL GÜNEŞ'İN GÖZÜNE GİRMEK

Bardhi'nin menajeri, konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada; "Enis'in Trabzonspor'da bir yılı daha var. Geçmişte olduğu gibi burada da sonuna kadar formasına saygı göstererek mücadele edecektir. Şimdi yeni bir teknik direktör geldi. Yeni bir dönem demek. Kendisine en iyi şekilde katkı sunacağını, zorluklara hazır olduğunu ve elinden gelenin en iyisini yapacağını göstermek istiyor." dedi.



İLGİ VAR AMA TEKLİF YOK

Takımdan ayrılacağı iddia edilen Enis Bardhi için konuşan menajeri; "Şu ana kadar sadece ilgi var. Net, somut bir hamle gelmedi. Trabzonspor ile de gelecek hakkında konuşmadık. Enis, Trabzon'da çok mutlu. İnsanları, taraftarları ve şehri çok seviyor" ifadelerini kullandı. (Takvim)