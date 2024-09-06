TRABZONSPOR HABERLERİ: Fırtına’da Gift Orban operasyonu

Trabzonspor'da transfer harekatı devam ediyor. Teknik direktörlük koltuğuna oturan Şenol Güneş'in hücum hattına bir kanat forvet talep etmesi üzerine başlayan araştırmalarda Lyon'un 22 yaşındaki forveti Gift Orban ön plana çıktı. Bu sezon şu ana kadar olan süreçte bir maçta sadece 31 dakika süre alan Orban, onda da 2 gol atmıştı. Takımda az süre aldığı için ayrılmak isteyen Nijeryalı oyuncunun menajeri ile temaslar sürerken oyuncunun kulübüne ise Trabzonspor, satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı. Yönetim, 1 milyon Euro kiralama bedeli ve 5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonlu teklif ile bu transferi çözüme kavuşturmanın peşinde. AEK'nın da Trabzonspor ile Gift Orban'ın transferi için yarıştığı ancak Trabzonspor'un sunduğu şartların çok daha iyi olduğu öğrenildi.



FIRTINA'DA 2 İMZA BİRDEN

Trabzonspor, Braga'nın forveti Simon Banza'yı kiraladığını resmen açıklarken Serdar Saatçı'yı da bonservisiyle transfer etti. Fırtına, KAP'a yaptığı açıklamada Kongolü golcü için Portekiz ekibine 2 milyon Euro kiralama bedeli ödeyeceğini bildirdi. Oyuncuya da 840 bin Euro imza parası ile senelik 1 milyon 160 bin Euro verilecek. 4+1 yıllık imza atan Serdar'ın bonservisi ise 2.5 milyon Euro… Milli stoper senelik 22.5 milyon Euro maaş alacak.