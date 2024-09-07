Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Belçika'dan İsrail'e 3 gollü tarife
Giriş Tarihi: 7.9.2024 12:07

Belçika'dan İsrail'e 3 gollü tarife

UEFA Uluslar Ligi'nde Belçika, sahasında İsrail'i 3-1 mağlup etti.

Belçika’dan İsrail’e 3 gollü tarife

UEFA Uluslar A Ligi Grup 2 ilk maçında Belçika, sahasında İsrail ile karşı karşıya geldi. Belçika, sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı. Belçika'ya galibiyeti getiren golleri 21 ve 52. dakikada penaltıdan Kevin De Bruyne ve 48. dakikada Youri Tielemans attı. İsrail'in tek golünü 36. dkaikada Timothy Castagne kendi kalesine attı.

Belçika'da Lois Openda, 56. dakikada penaltıdan faydalanamadı. Bu sonucun ardından Belçika, gruba 3 puanla başladı. İsrail, ilk maçta puan alamadı. Belçika, grupta bir sonraki maçta Fransa deplasmanına gidecek. İsrail, İtalya'yı ağırlayacak.

ARKADAŞINA GÖNDER
Belçika'dan İsrail'e 3 gollü tarife
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA