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Giriş Tarihi: 7.9.2024 12:03

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal'dan Sadio Mane bombası

Beşiktaş bir transfer bombası daha patlatıyor. Avrupa’ya dönmek isteyen Sadio Mane ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Siyah-Beyazlılar'ın Senegalli yıldızla yakından ilgilendiği belirtildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal’dan Sadio Mane bombası

Beşiktaş bir transfer bombası daha patlamaya hazırlanıyor. Transfer sezonunun sonuna yaklaşırken Siyah-Beyazlı kurmaylar yeniden Avrupa'ya dönmek isteyen Sadio Mane'nin durumunu yakından takip ettiği ve oyuncuyla temaslarını sıklaştırdığı belirtildi. Suudi basınından derlenen haberlere göre; Al Nassr'ın gözden çıkardığı ve kadroda düşünmediği 32 yaşındaki yıldızın yeni durağı Türkiye gibi görünüyor.

TARAFTARLAR HEYECANLA BEKLİYOR
Suudi Arabistan'ta taraftarların büyük bir beklenti içinde olduğu ve zaman zaman performansıyla eleştirilerin odağı olan Senegalli yıldız, Beşiktaş'ın teklifine sıcak baktığı bildirildi. Siyah-Beyazlı taraftarlar, yıldız oyuncunun transferinin gerçekleşmesini ve takıma katılmasını heyecanla bekliyor. Yeni sezonda Al Nassr formasıyla 4 maçta 358 dakika sahada kalan Sadio Mane, 2 asistlik performans sergiledi. (Fotomaç)

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BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal'dan Sadio Mane bombası
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