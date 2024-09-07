Efsaneler arasında

Hırvatistan'ı 2-1 yendikleri maçta Portekiz'i 2-0 öne geçirdiği golle birlikte kariyerininlisteki isimlerden biri dikkat çekiciydi. Fenerbahçe'den gönderilip gönderilmeyeceği çok tartışılan, En-Nesyri transferi sonrası formasını kaptıracağı konuşulan ve sürekli rakiplerinin forvetleriyle kıyaslananKariyerine Suudi Arabistan ekibi Al- Nassr'da devam eden 900 gollü, ABD ekibi İnter Miami forması giyen Arjantinlive Barcelona'nın Alman yıldızıtakip ediyor. F.Bahçe'nin 38 yaşındaki yıldızı Dzeko ile Arabistan ekibi Al-Hilal'de oynayan Neymar ile arasında sadece 7 gol kaldığı dikkatlerden kaçmadı. Sarı-lacivertlilerin usta ayağını, 426 golle Atletico Mineiro'da kariyerine devam edenve Maccabi Tel Aviv'de forma giyen(415) takip ediyor.