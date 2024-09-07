Efsaneler arasında

Hırvatistan'ı 2-1 yendikleri maçta Portekiz'i 2-0 öne geçirdiği golle birlikte kariyerinin 900'üncü golünü atan Cristiano Ronaldo, aktif futbolculuk kariyeri devam eden topçular arasında bu rakama ulaşan ilk isim olurken,
listeki isimlerden biri dikkat çekiciydi. Fenerbahçe'den gönderilip gönderilmeyeceği çok tartışılan, En-Nesyri transferi sonrası formasını kaptıracağı konuşulan ve sürekli rakiplerinin forvetleriyle kıyaslanan Bosnalı forvet Edin Dzeko, en çok gol atan aktif futbolcular listesinde 432 golle 8. sırada bulunuyor.
ÖNÜNDEKİ NEYMAR İLE FARK 7 GOL
Kariyerine Suudi Arabistan ekibi Al- Nassr'da devam eden 900 gollü Portekizli Ronaldo'yu
, ABD ekibi İnter Miami forması giyen Arjantinli Messi (838)
ve Barcelona'nın Alman yıldızı Lewandowski (673)
takip ediyor. F.Bahçe'nin 38 yaşındaki yıldızı Dzeko ile Arabistan ekibi Al-Hilal'de oynayan Neymar ile arasında sadece 7 gol kaldığı dikkatlerden kaçmadı. Sarı-lacivertlilerin usta ayağını, 426 golle Atletico Mineiro'da kariyerine devam eden Brezilyalı Hulk
ve Maccabi Tel Aviv'de forma giyen Eran Zahavi
(415) takip ediyor.