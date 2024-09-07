Güç birliği

Trabzonspor'un başına 11 yıllık bir aradan sonra,diyerek geçen Şenol Güneş, teknik ekibini güçlendirmeye devam ediyor. İlk iş olarak birinci yardımcılık görevine eski öğrencisi Hüseyin Çimşir'i getiren tecrübeli teknik adam, bir başka eski öğrencisi Şota Arveladze'ye de,diyerek davette bulundu. Önümüzdeki günlerde Trabzon'a gelecek olan Gürcü futbol adamıyla yüz yüze bir görüşme gerçekleştirilecek. Güneş'in bu davetini hiç düşünmeden kabul eden Şota'nın hangi konumdakazanmadı. Şota'nın en büyük hayallerinden birisininBu arada Trabzonspor'da daha önce forma giyen birçok eski oyuncu da Güneş'in ekibine girmek istiyor. Bu isminolduğu öğrenildi.Şenol Güneş, bordo-mavili takımdaki oyunculardan sadece biriyle daha önce kulüp kariyerinde çalıştı.72 yaşındaki hoca, 2013-2014 sezonundaMilli futbolcuyu, Türk futboluna kazandıran isimlerden biri olan Güneş, milli takımda görev yaptığı dönemlerde de sürekli kadroya almıştı. Trabzonspor'un yeni teknik direktörü ayrıca Uğurcan Çakır ve Okay Yokuşlu ile de milli takımda birlikte görev yapmıştı.Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, dünkü idman öncesi basın mensuplarına konuştu. 72 yaşındaki çalıştırıcı,Biz bunları düzeltmeye çalışacağız oyun ve skor olarak. Gördüğümüz sorunları nasıl çözeceğimizi konuşacağız. Şu anda onları çözeceğiz. Geriye doğru eksik yaptı, iyi yaptı konuşmaya gerek yok" dedi. Tecrübeli teknik adam sözlerini şöyle sürdürdü: "Geriye dönük şikâyet yok. Abdullah hoca ile görüştüm, yeni bir ekip yaparak biz çalışacağız. İnşallah iyi bir takım oluşturup sürdürmeye çalışacağız. Trabzonspor'da bu değişim hep olacaktır ama hep Trabzonspor kalacak burada. Kulübün yaşaması ve başarılı olması önemli. İyi bir Trabzonsporlu durumdan memnun değilse ben de değilim. Takıma sahip çıksınlar. Transfer konusu daha sonra.Kupa ve ligdeyiz. Bu haftadan sonra çok fazla sıkışık dönem olmayacaktır. Önemli olan şu 3 hafta. Burada da destek bekliyoruz."